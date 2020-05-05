«التوطين» تطلق مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»

المصدر: (دبي - وام)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، في إطار المبادرات التي اعتمدتها لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، بهدف تقديم المعلومات والإجابة عن استفسارات المتعاملين حول خدمات 35 جهة في حكومة الإمارات، طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرقم المجاني (171)، وقناة «واتس آب» عبر (047771777).

وتعمل «تواصل 171» وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في تلقي استفسارات المتعاملين، عبر برنامج متكامل لإدارة علاقات المتعاملين، يتم من خلاله متابعة مخرجات منظومة العمل بشكل دوري بإشراف مباشر من الوزارة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فيما تم التعاون مع «جمبو».

وأكد سيف السويدي وكيل الوزارة أن إطلاق «تواصل 171»، يعكس الحرص على تقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمتعاملين بأساليب مبتكرة وبما يحقق تطلعاتهم، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، حرص حكومة الإمارات على ابتكار الحلول التي تستبق التحديات.

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