«صقر الخيرية» توزع المير الرمضاني على 2933 أسرة وحالة في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أنجزت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية في رأس الخيمة توزيع «المير الرمضاني» على 2933 أسرة وحالة في الإمارة، بواسطة بطاقات شرائية «كوبونات» مخصصة لها، وتحت شعار «خلك في البيت بخير.. ويوصلك المير»، وذلك بتوجيهات ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

ووقعت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية،اتفاقية خاصة مع «بريد الإمارات»، الذي تولى بموجبها توزيع بطاقات «المير الرمضاني» على الأسر المستحقة والمسجلة لدى المؤسسة بمناطق الإمارة، عبر امتدادها الجغرافي.

وقال أحمد راشد صوفة الزعابي مدير عام المؤسسة، إن المؤسسة استكملت، خلال الأيام الماضية، عمليات تسليم جميع المستفيدين المستحقين لـ«المير الرمضاني» البطاقات «الكوبونات»، التي تمكّنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات شهر رمضان، في مختلف مناطق الإمارة، فيما تستكمل حالياً توزيع «المير الرمضاني» على شكل مواد غدائية عينية.

وأضاف، أن «المير الرمضاني» بواسطة «البطاقات» يتيح للأسر محدودة الدخل توفير احتياجاتها من المواد الغذائية واللحوم الطازجة والمواد الاستهلاكية العينية المختلفة.

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