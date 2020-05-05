50 ألف سوار بشعار «ملتزمون» تم توزيعها بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «ملتزمون» بالتعاون مع مؤسسة 81 ديزاينز، المؤسسة المجتمعية الرائدة، وذلك بهدف تأكيد التزام أفراد المجتمع في الدولة بتطبيق التدابير والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وبموجب هذه المبادرة ستقوم مؤسسة 81 ديزاينز، بتوزيع 50 ألف سوار (رباط معصم) مكتوب عليها «ملتزمون» باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع شركة «صحة» بحيث يتم توزيعها على مراكز المسح الوطني التي أقامتها شركة «صحة» في 7 مناطق من إمارة أبوظبي بحيث تقدم أسورة لكل من يقوم بالفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، للتأكيد على التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة الفيروس.

وأكد محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» أهمية تضافر الجهود من أجل توعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات المتخذة، خاصة تطبيق التباعد الجسدي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا يعد مساندة قوية لخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن القيادة الرشيدة بذلت أقصى الجهود وقدمت كل الدعم للقطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وبحمد الله وبفضل هذه الجهود فقد تمكنت الجهات المختصة من التعامل مع الوباء بحرفية، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات في دولة الإمارات تعمل ما بوسعها لمكافحة الفيروس.

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