1312 جلسة تقاضٍ «عن بُعد» لمحاكم رأس الخيمة خلال أبريل

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

عقدت دائرة محاكم رأس الخيمة 1312 جلسة تقاضٍ عن بُعد خلال شهر أبريل الماضي، في درجات التقاضي الـ 3 الابتدائية والاستئناف والتمييز، وذلك بعد إطلاق نظام التقاضي عن بعد للمحاكمات وجلسات إدارة الدعوى في الـ 29 من مارس الماضي.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن الدائرة تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة نحو التحول الرقمي في كافة خدماتها القضائية والتوثيقية المقدمة لجمهور المتعاملين والبالغ عددها 279 خدمة إلكترونية ورقمية وفق أفضل الممارسات وبناء على استشرافها للمستقبل وخططها الاستراتيجية في منظومتها القضائية بما يحقق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء بالإمارة».

وأضاف الخاطري: «إن الدائرة سارعت في التعامل مع الظروف الحالية باتخاذ عدة إجراءات احترازية لاستمرارية الأعمال والمحافظة على كفاءة الخدمات وحقوق المتقاضين وخدمة المجتمع ورعاية مصالحهم، انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها المجتمعية». وأوضح رئيس محاكم رأس الخيمة أن جميع الجلسات القضائية التي تم عقدها بدائرة المحاكم تمت عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر.

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