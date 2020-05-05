توزيع معقمات على مرتادي المراكز التجارية بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع مركزي ميركاتو وتاون سنتر للتسوق، حملتها التوعوية المجتمعية، بأهمية الوقاية من فيروس «كورونا».

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور أن: «الحملة التوعوية في ميركاتو مول، تستهدف أفراد المجتمع أثناء توافدهم إلى المراكز التجارية، بحيث نقوم بتوزيع مئات المعقمات والكمامات ومواد وأدوات التعقيم، إضافة إلى توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وكيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية، وعلى رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات، من أجل حماية الشخص نفسه، والآخرين من حوله، وتوجيههم نحو قواعد الصحة العامة، وتنظيف وتعقيم الأسطح، إضافة لتعريفهم بطرق انتقال العدوى، وكيفية حماية أنفسهم، وما الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وما الخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس، والمتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شدد العميد المزروعي، على أهمية تعقيم كافة مرافق المنزل، وتعقيم السيارات بشكل جيد يومياً، وعدم ترك المعقمات بداخلها، لخطورتها في التسبب في حوادث حريق، وتوفير معقم اليدين عند مدخل المنزل لاستخدامها، والالتزام بالتباعد الجسدي في كل مكان.

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