وثيقة معرفية بشأن «كورونا» والغذاء

المصدر: ‏(أبوظبي - وام)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، بالتعاون والتنسيق مع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء «إنفوسان»، وثيقة معرفية متكاملة، لأبرز القضايا المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، والغذاء، وإجراءات الوقاية من انتقال العدوى في المنشآت الغذائية، وعند تداول الغذاء.

ويأتي إطلاق الوثيقة، بهدف تعزيز وعي السلطات المعنية بسلامة الغذاء، ومتداولي الغذاء والمستهلكين، بممارسات الوقاية من الفيروس، ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة.

وقالت موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في الهيئة، ونقطة الاتصال الرسمية لشبكة الإنفوسان في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الغذاء، على تبادل المعلومات والخبرات في مجال السلامة الغذائية، والعمل المشترك على استقراء التحديات التي تفرضها التغيرات البيئية والصحية ».

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