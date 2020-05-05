تعاونية الشارقة تنفذ مشروع السلة الغذائية

المصدر: (الشارقة - البيان)

بدأت تعاونية الشارقة بتنفيذ مشروع السلة الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لـ750 أسرة، بتكلفة 600 ألف درهم بهدف توفير المستلزمات الغذائية للأسر بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لتقديم الخدمة المجتمعية للأسر، وتخفيف الأعباء عنهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ضمان الحياة الكريمة.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع يصل إلى أكثر من 750 أسرة، وستشمل السلال جميع الأصناف الأساسية، التي تحتاجها الأسر طيلة شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية تبلغ 600 ألف درهم، وأكد أن تعاونية الشارقة مستمرة في جهودها الداعمة للأسر وتعمل على تحقيق ذلك عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة.

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