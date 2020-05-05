«تريندز» ينظم حلقة نقاشية عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: (أبوظبي ـ صبري صقر)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مساء غدٍ حلقة نقاشية «عن بُعد»، حول: «استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة الأوبئة: كوفيد 19 نموذجاً».

وتسلط المناقشات الضوء على طبيعة الدور الذي يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي في إدارة أزمة تفشي وباء «كوفيد 19»، وذلك من خلال عدة محاور منها دور مؤسسات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البحوث وعلاج حالات «كوفيد 19»؛ وكيفية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التشخص الأوّلي للمصابين بالفيروس.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الحلقة النقاشية تندرج ضمن فعاليات «منتدى الحوار الاستراتيجي عن بُعد» الذي يسعى من خلاله مركز «تريندز» إلى تحليل التداعيات المختلفة لوباء كورونا المستجد، خاصة في ما يتعلق بالمجالات الأكثر تأثيراً على دول العالم كالطاقة، والاقتصاد، والتعليم عن بُعد.

وأوضح لـ«البيان» أن مستوى البنية التقنية والرقمية المتطورة في الإمارات يساعد على تنظيم الندوات والمحاضرات «عن بُعد»، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مشاهدة اللقاءات على قناة المركز على «اليوتيوب» والتفاعل الكبير من الخبراء والمتخصصين.

وأشاد العلي، بفريق عمل مركز «تريندز»، وقدرته على مواصلة عمله البحثي والعلمي في هذه الظروف؛ مشيراً إلى أن فريق عمل المركز أظهر قدرات فائقة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الإعداد لتنظيم الندوة الحوارية عن بُعد.

وأعرب عن أمله في أن تساهم الأفكار في دعم جهود الجهات والمؤسسات المعنية بإدارة الأزمة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

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