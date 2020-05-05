جائزة «حمدان الطبية» تمدد الموعد النهائي لاستلام الترشيحات

المصدر: دبي-البيان

عقدت اللجنة العلمية لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية «حمدان الطبية»، اجتماعها الشهري، وذلك عن طريق «الاجتماع عن بُعد»، حيث ناقشت اللجنة كل ما استجد في عملية التقديم لكل فئة من فئات الجوائز الدولية والعربية والمحلية.

وقد قررت اللجنة، تمديد الموعد النهائي لاستلام الترشيحات لفئة الجوائز العالمية، وجوائز العالم العربي، حتى 31 مايو 2020، ولفئة الإمارات العربية المتحدة حتى 1 يوليو 2020، وذلك استجابة للوضع الراهن لجائحة كوفيد 19.

أشادت اللجنة العلمية بجهود الإمارات لمواجهة فيروس كوفيد 19، وبجهود جميع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في الدولة، خاصة كل من الدكتور جمال الصالح، والدكتورة موزة الشرهان أعضاء اللجنة العلمية للجائزة.

جهود

وقد أعرب الأستاذ الدكتور يوسف عبد الرزاق رئيس اللجنة العلمية، عن سعادته بالجهود المبذولة من جانب أعضاء اللجنة الفرعية للجوائز الدولية، الذين ينتسبون إلى العديد من الجامعات في الدولة، والذين عملوا على إنهاء التقييم الداخلي لأهم العلماء في مجال الذكاء الاصطناعي، في كل من الرعاية الصحية، وعلم الجينوم، والتشخيص والعلاجات. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع، على المضي قدماً في تعيين لجنة التقييم الخارجية.

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