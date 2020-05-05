إقبال على مركز فحص «كورونا» بأم القيوين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

أكد الدكتور سيف الحمادي مدير مركز المسح من المركبة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في أم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح، أن أخذ المواعيد المسبقة لعملية الفحص تيسر كثيراً على العاملين بالمركز، كما تسرع وتيرة العمل وتقلل الازدحام وتوفر الوقت للفاحصين والفاحصات، وقال إنه رغم دخول شهر رمضان إلا أن هناك إقبالاً من المواطنين والمقيمين، والذين يأتون للتأكد من خلوهم من «كورونا».

وأضاف: الأحد المقبل سوف يكمل المركز شهره الأول في عملية إجراء الفحص للراغبين، مناشداً المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالتوجيهات التي صدرت من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي أبرزها الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات والسهر في المجالس الرمضانية، متمنياً على الشباب عدم التجمع فيها، وعليهم أن يتحملوا تلك الفترة، وذلك من أجل مصلحتهم وتجنباً لانتقال فيروس «كورونا».

استقطاب

وأضاف أن المركز يعمل طيلة 5 أيام من الأحد وحتى الخميس، لإجراء عمليات التسجيل، والفحص، وأن عملية تسجيل الحالات في المركز وإجراء أخذ العينة من المفحوصين لا تتعدى 5 دقائق منذ دخولهم المركز بالمركبة، بعد إدخال بطاقة الهوية في القارئ، ليستدل على بيانات الشخص، وتسجيله، ومن ثم إجراء الفحص بأخذ عينة من الأنف، موضحاً أنه يُشعر المراجعون بالنتائج في رسالة نصية في مدة ما بين 3 - 5 أيام من أخذ العينة، كما أنه على الراغبين في حجز موعد للفحص الاتصال على رقم مركز استجابة أو من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، المتوفر في على منصات الهواتف المتحركة.

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