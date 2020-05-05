أبوظبي تدعم القطاع الصحي السوداني بـ 75 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تقديم مجموعة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليون درهم ما يعادل (20 مليون دولار)، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.

وقام الصندوق بالتنسيق مع سفارة الدولة في الخرطوم بتسليم الشحنتين الأولى والثانية والبالغة حوالي 135 طناً من المساعدات الطبية والدوائية بقيمة بلغت 10 ملايين درهم أي ما يعادل 2.7 مليون دولار، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات خلال الفترة القادمة.

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