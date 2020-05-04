استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد محاضرة بعنوان "صناعة الحياة في عالم متغير"، ضمن فعاليات المجلس الرمضانية الافتراضية لتقديم المعرفة.
وركز المجلس الثاني على مبادئ الإيجابية والإصرار والبحث عن مواطن القوة لمواجهة كل الظروف في ظل الظروف المتسارعة.
أثرى المحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد النجار، والمستشارة هند البدواوي، اللذان ألقيا الضوء على العديد من المحاور التي تهم كل فرد في المجتمع، وتحفِّز إلى البدأ بالتغيير من الداخل.
#مجلس_الشيخ_راشد_بن_حميد يناقش "صناعة الحياة في عالم متغير"https://t.co/Rnfn2fcWA0#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/nQQEFyKI3J— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 4, 2020