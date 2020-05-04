مجلس الشيخ راشد بن حميد يناقش "صناعة الحياة في عالم متغير"

المصدر: البيان الإلكتروني

استضاف مجلس الشيخ راشد بن حميد محاضرة بعنوان "صناعة الحياة في عالم متغير"، ضمن فعاليات المجلس الرمضانية الافتراضية لتقديم المعرفة.

وركز المجلس الثاني على مبادئ الإيجابية والإصرار والبحث عن مواطن القوة لمواجهة كل الظروف في ظل الظروف المتسارعة.

أثرى المحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد النجار، والمستشارة هند البدواوي، اللذان ألقيا الضوء على العديد من المحاور التي تهم كل فرد في المجتمع، وتحفِّز إلى البدأ بالتغيير من الداخل.

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