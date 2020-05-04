طرق دبي تنظم أول مختبر ابتكار عن بُعد لبحث تعزيز الخدمات الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت هيئة الطرق والمواصلات أول مختبر رقمي عن بُعد، وذلك لبحث ومناقشة تعزيز التقنيات الذكية لخدمة المتعامل، ويأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها إمارة دبي للحد من انتشار فيروس كورونا المُتفشي على مستوى العالم.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن تنظيم المختبر يجسّد استجابة الهيئة لتوجيهات حكومتنا الرشيدة باستمرار العمل دون توقف عبر الأخذ بنظام العمل عن بُعد في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وإن المختبر شارك فيه أكثر من 80 من قيادات الهيئة والموظفين وعدد من الشركات العالمية مثل "جارتنر" الاستشاري العالمي في التوجهات المستقبلية للتكنولوجيا، و"آر بي بي أي" استشاري مختص في تجربة المتعامل، إلى جانب عدد من الشركات المطوِّرة للتطبيقات الذكية.

وأضاف: إن المختبر اشتمل على محورين أساسيين؛ الأول هو تجربة المستخدم من حيث سهولة الاستخدام للتقنيات، وتبسيط الإجراءات، والثاني هو الابتكار في الخدمات الذكية وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي، معرفة سلوك المستخدم، وإن المختبر أثمر عن أكثر من 131 فكرة، من أهمها توحيد تطبيقات الهيئة في تطبيق واحد، وتسهيل وتبسيط إجراءات الدفع وتوحيد المحافظ الإلكترونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعبئة طلبات الخدمة، موضحاً أنه تم حصر الأفكار لدراسة جدواها وقابليتها للتطبيق.

وأكد محبوب، أنه توجد خطة لعقد مختبر آخر يتم خلاله التركيز على رحلة المتعامل على مستوى الخدمات، ومختبرات أخرى لاختبارات الجودة بشكل افتراضي، مشيراً إلى أنه تم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في عقد أول مختبر من حيث توفير القدرة على تبادل الأفكار وتصويت المشاركين عليها، وغيرها من الخطوات التقنية التي وفرت أجواءً تفاعلية سهلة بين الحضور اتسمت بالثراء المعرفي واتساع الآفاق.

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