«صحة» تطلق مبادرة «ملتزمون» لتأكيد إلتزام المجتمع بالاجراءات الوقائية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مبادرة «ملتزمون» بالتعاون مع مؤسسة 81 ديزاينز، المؤسسة المجتمعية الرائدة، وذلك بهدف تأكيد إلتزام أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق التدابير والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبموجب هذه المبادرة ستقوم مؤسسة 81 ديزاينز، بتوزيع 50 ألف إسوارة (رباط معصم) مكتوب عليها «ملتزمون» باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع «صحة» بحيث يتم توزيعها على مراكز المسح الوطني التي أقامتها شركة «صحة» في 7 مناطق من إمارة أبوظبي بحيث تقدم إسوارة لكل من يقوم بالفحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، للتأكيد على إلتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الإحترازية المتخذة لمكافحة الفيروس.

وأكد محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، أهمية تضافر الجهود من أجل توعية أفراد المجتمع بأهمية الإلتزام بالإجراءات المتخذة، خاصة تطبيق التباعد الجسدي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وهذا يعد مساندة قوية لخط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن القيادة الرشيدة بذلت أقصى الجهود وقدمت كل الدعم للقطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وبحمد الله وبفضل هذه الجهود فقد تمكنت الجهات المختصة من التعامل مع الوباء بحرفية، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات في دولة الإمارات تعمل مابوسعها وتقوم بواجبها لمساندة جهود الحكومة في مكافحة الفيروس.

وتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة 81 ديزاينز، للقيام بواجبها بتوعية أفراد المجتمع وحثهم على الإلتزام بالإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة، وتعاونها مع شركة صحة لتوزيع رباط المعصم المكتوب عليه ملتزمون على كل من يقوم بالكشف عن فيروس كورونا.

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