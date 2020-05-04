"تعاونية الشارقة" تنفذ مشروع السلة الغذائية بتكلفة 600 ألف درهم

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

بدأت تعاونية الشارقة بتنفيذ مشروع السلة الغذائية بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لعدد 750 أسرة، بتكلفة 600 ألف درهم بهدف توفير المستلزمات الغذائية للأسر بالتزامن من حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لتقديم الخدمة المجتمعية للأسر، وتخفيف الأعباء عنهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ضمان الحياة الكريمة.

وأثنى الجنيد على الجهود التي تبذلها جمعية الشارقة الخيرية، ومساهمتها في العديد من الأعمال الخيرية والتطوعية، وتقديم الدعم المباشر لمساعدة أكبر عدد من المتعسرين والمتعففين وأشاد بالتعاون المثمر وتكاتف الجهود في ظل الظروف الحالية.

وأوضح بأن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع يصل إلى أكثر من 750 أسرة ، وستشمل السلال على جميع الأصناف الأساسية، التي نحتاجها الأسر طيلة شهر رمضان المبارك، بتكلفة إجمالية تبلغ 600 ألف درهم، وأكد بأن تعاونية الشارقة مستمرة في جهودها الداعمة للأسر وتعمل على تحقيق ذلك عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة.

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