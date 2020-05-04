اختتام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار خاص بأمراض الكلى المزمن

المصدر: دبي -البيان

أعلنت أسترازينيكا عن اختتام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار داباجليفلوزين والوقاية من نتائج الأعراض الجانبية لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة (DAPA-CKD) لتقييم استخدام داباجليفلوزين لدى المرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، وذلك قبل الموعد المحدد لختامها بعد توصية من لجنة مستقلة لمراقبة البيانات استناداً إلى توصلها لنتائج تثبت الفعالية الكبيرة للدواء.

وجاء هذا القرار عقب عملية تقييم روتينية لفعالية وسلامة استخدام الدواء، والتي بينت فوائد استخدام داباجليفلوزين قبل الموعد المتوقع، وستباشر أسترازينيكا حالياً إجراءات اختتام التجارب.

وقال قال الدكتور أحمد سليمان، المدير الطبي لدى أسترازينيكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "هنالك خيارات علاجية محدودة للمصابين بأمراض الكلى المزمنة، وخاصة الذين لا يعانون من داء السكري من النوع الثاني. ونحن مسرورون بقرار اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات، والتي أثبتت النتائج الإيجابية التي حصل عليها المرضى المشاركون في التجربة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير كبير في معالجة أمراض الكلى المزمنة لدى المرضى في مختلف أنحاء العالم".

ومن جهته، قال الدكتور بسام برنيه، استشاري أمراض الكلى ورئيس اللجنة العلمية في جمعية الإمارات الطبية لأمراض الكلى: "أنا أعتقد، كوني من الأطباء العاملين في علاج المصابين بأمراض الكلى المزمنة، من المصابين أو غير المصابين بداء السكري، أن النتائج الإيجابية الكبيرة التي أظهرها داباجليفلوزين، خلال تجربة DAPA-CKD، ستفتح مجالات جديدة لعلاج المصابين بأمراض الكلى المزمنة، وخاصة الذين لا يعانون من داء السكري، الذين لا تتوفر لهم حالياً خيارات علاجية فعالة للإبطاء من تطور أمراض الكلى المزمنة إلى المراحل النهائية".

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