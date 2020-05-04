جيمس العالمية تعيّن الدكتورة سايمة رانا مديرة جديدة للأكاديمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة "جيمس للتعليم" عن تعيين الدكتورة سايمة رانا بمنصب مديرة لأكاديمية جيمس العالمية - دبي.



تنضم الدكتورة سايمة رانا إلى فريق المجموعة معززة بخبرة دولية واسعة في قطاع التعليم، حيث كرست مسيرتها المهنية للارتقاء بالمعايير التعليمية للمدارس في المدن، كما أنها تتمتع بمعرفة قوية في تطوير المدارس عبر الجمع بين تقنيات التطوير التقليدية والتعاون بين المجتمع المحلي والشركات لتسريع وتيرة عملية التجديد والتحديث.



تتسلم الدكتورة سايمة، الرائدة الاستثنائية الملتزمة بالتطوير الاستراتيجي المتواصل، منصبها الجديد رسمياً في سبتمبر 2020 وسوف تسخر خبرتها الواسعة في إدارة المدارس لدعم مدارس "جيمس للتعليم". فأثناء شغلها لمنصب مديرة أكاديمية وستمنستر بلندن، مدرسة البكالوريا الدولية الحائزة على تصنيف متميز من هيئة "أوفستيد" البريطانية المسؤولة عن تقييم المدارس، أشرفت الدكتورة على الارتقاء بنتائج طلاب الأكاديمية؛ وأنشأت منظومات مبتكرة لتوفير وتطبيق برنامج طموح للتطوير. وعملت الدكتورة سايمة أيضاً مستشاراً تعليمياً أول لدى "كامبريدج للتعليم" في إزلنغتون، ومستشاراً لتطوير المدارس الرائدة لصالح برنامج "بناء المدارس من أجل المستقبل" (Building Schools for the Future) بتركيز على التدريس والتعلم والارتقاء بالمعايير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم العملية التعليمية وإدارة المناهج والتغيير.



ولدى استلامها لمنصبها الجديد في أكاديمية جيمس العالمية - دبي، ستعمل الدكتورة سايمة إلى جانب فريق العمل وأولياء الأمور لاستكشاف التحديات التي تواجه المدرسة وخطتها التطويرية، وستقوم بعد ذلك بطرح رؤيتها واستراتيجيتها على فرق العمل والطلاب وأولياء الأمور. وتعمل الدكتورة سايمة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعليم المتميز حق للجميع، وهي قناعة ستساعد أطفالنا على تحقيق أفضل النتائج الممكنة.



وفي هذا السياق، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيمس للتعليم": "تعد الدكتورة سايمة رانا شخصية تعليمية استثنائية قادرة بجدارة على قيادة أكاديمية جيمس العالمية – دبي، ويأتي تعيينها في توقيت متميز للمدرسة تزامناً مع شروعنا بمرحلة جديدة نبني فيها على التزامنا بمواصلة توفير أرقى المعايير التعليمية. وبفضل شغفها وتجربتها الواسعة والتزامها تجاه التعليم، تعد الدكتورة سايمة خياراً مثالياً لهذا المنصب، ومن شأن معارفها وخبرتها أن تسهما في تعزيز فريق قيادة ’جيمس للتعليم‘ بينما نواصل البناء على التقدم الحاصل في قطاع التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة".



من جهتها، قالت الدكتورة سايمة رانا: "أتشرف بحصولي على هذه الفرصة المرموقة لقيادة أكاديمية جيمس العالمية – دبي، وأتطلع قدماً للقاء الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والقائمين على الرعاية والأطراف المعنية والمجتمع المدرسي؛ والعمل معهم عن كثب للارتقاء بالأكاديمية إلى آفاق جديدة، ضماناً لاستفادة جميع الطلاب من فصولها الدراسية عالمية المستوى وأنشطتها المتميزة خارج المنهاج".



وأضافت: "أكرس جهودي بأكملها لتمكين جميع الأطفال من تحقيق طموحاتهم القصوى، استناداً إلى منهجٍ يقوم على القيم الجوهرية لمجموعة ’جيمس للتعليم‘ وفلسفة البكالوريا الدولية. وأتطلع قدماً لقيادة مسيرة أكاديمية جيمس العالمية نحو التحول إلى أفضل مدرسة للبكالوريا الدولية في العالم، بناء على التزام راسخ بالإنصاف واللطف والاحترام المتبادل، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة لجميع طلابنا".



تختص الدكتورة سايمة في السياسات التعليمية للمدارس الثانوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة والمعرفة والاقتصاد الرقمي. وسبق لها أن عملت مسؤولة عن تقييمات واختبارات برنامج الاعتماد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Mark) لدى "الجمعية الوطنية لتعليم التكنولوجيا" (NAACE)، وكانت عضواً في الفريق الأساسي المعني بتطوير مجموعة معيار (ICT Mark) لصالح الوكالة البريطانية للاتصالات وتكنولوجيا التعليم (Becta) و"أوفستيد" ومجموعة "التقييم لإصلاح التعليم".



تحمل الدكتورة سايمة رانا شهادة الدكتوراه في التعليم من معهد التعليم التابع لكلية لندن الجامعية، وهي شغوفة بمشاركة أفضل الممارسات لمواصلة التطوير المهني، وسبق لها أن قدمت عدة أوراق أكاديمية حول السياسات التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة والتعليم الثانوي في معهد التعليم ومختبر المعرفة في لندن؛ وكلية ترينيتي في دبلن؛ وعدة مؤتمرات دولية في أوروبا والولايات المتحدة والصين.



وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الدكتورة سايمة بعضوية المجالس التالية: رابطة مدارس وكليات البكالوريا الدولية (IBSCA)؛ وجائزة دوق يورك للمشاريع الرقمية الملهمة (iDEA)؛ وصندوق بادينجتون للتنمية (PDT)؛ وصندوق موساييك كوميونتي (MCT)؛ ومدرسة الكلية الجامعية ( UCS)؛ ومعهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم (IEAIED) ولجنة المناهج والتقييم المدرسي في جمعية الكمبيوتر البريطانية. كما أنها من المؤسسين وأعضاء مجالس الأمناء في عدة مدارس خيرية وبرامج مخصصة لدعم النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن ستيوارت ووكر، المدير الحالي لأكاديمية جيمس العالمية - دبي سينتقل في نهاية هذا العام الدراسي ليتولى مهام جديدة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدار السنين، تولى ووكر قيادة الأكاديمية بنزاهة عالية ورعاية استثنائية لجميع أفراد أسرتها المدرسية. ونجحت الأكاديمية تحت قيادته بتحقيق إنجازات متتالية في قطاع التعليم بالدولة، وستعود بالتأكيد بآثار إيجابية متواصلة على الطلاب خلال السنوات القادمة.

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