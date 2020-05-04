"الهلال الأحمر" توزع 1450 طرداً غذائياً على 1200 أسرة في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أوضح سالم الريس العامري، مدير هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين، بأنه تم توزيع 1,450 طردًا غذائيًا على 1200 أسرة، كما تم توزيع الطرود على نزلاء دار زايد للثقافة الإسلامية "المسلمين الجدد"، وعلى بعض الحالات المحولة من مؤسسة التنمية الأسرية، والعالقين المحولين من قبل السفارة المصرية والنادي المصري بالعين.

ولفت إلى أنه تم أيضا توزيع 15 رأس جمل، و30 رأس غنم، و1000 كرتون تمر.

وأضاف العامري: "كما تفاعلت مؤسسات المجتمع المدني مع الأزمة الحالية، التي تمر بها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث بادرت صيدلية "هلث فيرست" بتوزيع 200 صندوق أدوات صحية عبارة عن معقمات وقفازات وكمامات، بحيث تستهدف من الأدوات 50 عاملا، و150 للحالات المسجلة بالهلال الأحمر.

وقامت شركة العجبان بمبادرة لتوزيع 23,850 كيلوغرام دجاج على الأسر المحتاجة والمتعففة، إضافة إلى قيام مزرعة أوريكس للأبقار بتوفير عجول ليتم توزيعها على 100 حالة مسجلة في هلال العين، والمتأثرين من الأزمة الحالية".

من جانب آخر، أشار سالم الريس العامري إلى قيام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "لبيه يا وطن"، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا " كوفيد – 19 ".

وتتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة تعزيز البرامج التوعوية والإرشادية للوقاية من الفيروس، وتستهدف رواد المراكز التجارية الرئيسية في إمارات الدولة كافة، وحثهم على اتباع الارشادات الوقائية، والالتزام بإجراءات التباعد المجتمعي، والطرق المثلى لاستخدام المعقمات ووسائل الوقاية الأخرى، إلى جانب توزيع المعقمات الصحية وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات عليهم، كما تتضمن المبادرة تفعيل دور المتطوعين في هذا الصدد بصورة أكبر.

وأضاف: "تحرص هيئة الهلال الأحمر في شتى فروعها في الإمارات على تعزيز دورها على الساحة المحلية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة. وستواصل الهيئة بذل جهودها الخيرية والإنسانية لتعزيز شتى التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وستكمل بذلك جهود باقي مؤسسات ودوائر الدولة، وتواكب بذلك أيضا توجيهات القيادة الرشيدة لمحاصرة واستباق الفيروس".

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