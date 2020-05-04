عمار النعيمي: الإمارات دولة الإنسانية بجميع المقاييس

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بحملة «الإمارات تتطوع» التي أطلقها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات والتي تجسد كل معاني البذل والعطاء في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.

وقال سموه على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن دولة الإمارات أثبتت أنها دولة الإنسانية بجميع المقاييس وأثبت كل من فيها مسؤوليته تجاه الحفاظ على سلامة الوطن والمجتمع.. مؤكداً انضمام حكومة عجمان لحملة «الإمارات تتطوع» ودعمها بمشاركة 16 جهة حكومية وخاصة وعدد من الفرق التطوعية بالإمارة لمواجهة هذه الظروف وتخطيها بروح واحدة وعزيمة كبيرة.

جهود

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن اعتزازه بجهود المتطوعين الذين نجدهم في الميادين كافة يقدمون نماذج تحتذى في الإخلاص والتفاني.. موضحاً أن إمارة عجمان زاخرة بالعديد من الفرق والمبادرات التطوعية التي ساهمت في إنجاح العديد من الفعاليات والمناسبات المختلفة وتركت بصمات واضحة في مسيرة التطوع في الإمارة حتى أصبح التطوع سمة متأصلة وراسخة في مجتمع الإمارة على مدى الأعوام الماضية، وقال: اليوم نحن في ظروف استثنائية تتطلب منا جميعاً أن نتكاتف معا ونتعاون لنصون مكتسبات وطننا ونعزز قيمنا ومبادئنا الأصيلة وكلي ثقة بأن الجميع لن يتوانوا أو يدخروا أي جهد في خدمة الوطن والمجتمع.

جاهزية

وأكد العديد من المتطوعين والفرق التطوعية في إمارة عجمان جاهزيتهم للمشاركة ضمن أكبر حملة للتطوع في الإمارات لمساندة الدولة في مواجهة فيروس كوفيد 19 في مختلف التخصصات والمجالات وأن المشاركة في الحملة واجب وطني يتحتم على الجميع مواطنين ومقيمين في ظل الظروف التي تمر بها الدولة، معربين عن سعادتهم بأن يكونوا جزءاً من هذا العمل الإنساني الكبير الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.

يذكر أن حملة «الإمارات تتطوع» تعمل على توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة وتعزيز التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في دولة الإمارات ودعم الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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