الإمارات تستجيب لرغبة أمريكية وتلم شملها مع والدها في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

قصص كثيرة مدت الإمارات فيها يد العون لمن عانى وتألم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ليسطر التاريخ بأحرف من نور مواقفها المشرفة التي برزت للعالم رسالتها الإنسانية في جميع الأزمات.

وبعد أن نشرت قصة معاناتها في الصحف الأجنبية.. سارعت دولة الإمارات للاستجابة لرغبة مواطنة أمريكية في العودة إلى الدولة ولم شملها مع أبيها لتتمكن من مؤازرته في وضعه الصحي الحرج بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعربت المواطنة الأمريكية عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على مساعدتها في العودة إلى الدولة، وقالت: إنني محظوظة بسرعة استجابة وتعاطف المسؤولين في دولة الإمارات، حيث تفاجأت باتصال يطمئنها بأنه سيتم مساعدتها في أقرب وقت، وخلال 24 ساعة تم البدء بإجراءات تسهيل الدخول إلى الإمارات وذلك في أقرب رحلة قادمة من الولايات المتحدة وذلك رغم تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود وتشديد إجراءات الدخول في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبدت المواطنة الأمريكية سعادتها بحفاوة استقبالها في المطار وتيسير إجراءات دخولها، وقالت: تعجز الكلمات أن تعبر عن مدى سعادتي وامتناني لدولة الإمارات حكومة وشعباً على موقفها الإنساني معي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز