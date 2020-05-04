حمدان بن محمد: تحدي «كورونا» يزيدنا إصراراً لمواجهته بقوة

المصدر: دبي ـ البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإنجازات الطبية والعلمية الكبيرة التي حققتها الإمارات في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد سموه أنه على الرغم من صعوبة التحدي القائم عالمياً، فإن هذا التحدي لا يزيد أبناء الإمارات والمقيمين فيها إلا إصراراً على التصدي له بكل قوة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عن بُعد، أمس، حيث تمت مراجعة آخر المُستجدات المتعلقة بجهود مكافحة الفيروس، فضلاً عن مناقشة ما قدمته الحكومة من محفزات لدعم قطاع الأعمال. ووجه سموه اللجنة بضرورة مواصلة ما تقوم به من عمل متميز.

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