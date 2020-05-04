مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يعلن جدول دراسته عن بعد

المصدر: دبي - البيان

أعلن قسم شؤون الدارسين بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن الجدول الدراسي للعام 2020 «عن بعد»، والذي يشمل دورات اللغة العربية والقرآن الكريم والثقافة الإسلامية لمختلف الجاليات في إمارة دبي لتعزيز ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية بما يتماشى والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة جراء الوضع الراهن، واستمرارا لتنفيذ البرامج والدورات وفق الخطط المعتمدة.

ويشمل الجدول الدراسي الذي سيضم مجموعة من الدورات التثقيفية والتوعوية، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من الجاليات المسلمة وغير المسلمة في إمارة دبي، لنشر قيم ومبادئ الإسلام الوسطي، في ضوء الخطط الهادفة إلى بسط التفاعل الإيجابي بتوفير مساحات مشتركة بين الجاليات.

وتقدم مريم بن طوق المري، معلمة في المركز، دورة اللغة العربية (قراءة وكتابة قرآن) وجزء عم باللغتين العربية والإنجليزية للنساء فقط، بينما تقدم المتعاونة ظلال موفق السباعي، للذكور والإناث دورة الخط العربي بالإنجليزية والعربية.

كما يشمل الجدول دورات باللغتين الأوردية والإنجليزية، وضم الجدول دورات موجهة للجالية الفلبينية، كما تستهدف الدورات الجالية الإثيوبية بدورات ناطقة بالعربية، والأورومية، والأمهرية، وستقدم آمنة ديابي للجالية الفرنسية باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية دورات في حفظ القرآن الكريم، كما تستهدف الدورات الجالية التركية باللغتين العربية والإنجليزية لدورات تفسير القرآن الكريم للنساء فقط من تقديم سيفكي بن عبد الله.

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