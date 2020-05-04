السماح للمنشآت الصحية الخاصة بتقديم الخدمات باستثناء مراكز الأسنان

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن السماح للمنشآت الصحية الخاصة، باستئناف تقديم خدماتها الصحية التي سبق إيقافها أو تأجيلها بالقرارات الصادرة في وقت سابق، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

واستثنت الوزارة، من عودة النشاط، الخدمات الصحية المتعلقة بمراكز وعيادات الأسنان، ما عدا الحالات الطارئة والعاجلة، مثل (آلام الأسنان الحادة، الالتهابات الصديدية، علاج العصب، متابعة التقويم)، وكذلك الخدمات التجميلية الجراحية غير العاجلة. كما يستمر إيقاف الخدمات الخاصة بالحجامة والطب الصيني التقليدي، والإبر الصينية، والعمليات الجراحية غير الضرورية. وأكد الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تعميم برقم 5047 لسنة 2020، أصدره أمس لجميع مزودي الخدمات الصحية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والتشغيلية، عند تقديم الخدمات الصحية في المرافق الطبية الخاصة. وحددت الوزارة، الإجراءات الاحترازية التي لا بد من توفرها جميعاً عند تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين، وتتضمن تشغيل المنشأة الصحية بنسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية، حفاظاً على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة الصحية، بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات.

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