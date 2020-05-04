أبوظبي تتجاوز تحديات المناخ ببنية تحتية عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

تتبوأ أبوظبي مكانة متقدمة في قطاع المياه على المستويين الإقليمي والعالمي إذ استطاعت على مر العقود الماضية تجاوز التحديات المناخية والجغرافية المحيطة من خلال تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية تعتمد على التقنيات المتقدمة إضافة إلى اعتماد مشاريع استراتيجية لضمان الأمن المائي.

وبلغت القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه الـ9 الرئيسة التابعة لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي 960 مليون جالون يومياً في حين بلغ إجمالي كميات المياه المحلاة المنتجة في إمارة أبوظبي 267107 مليارات جالون على مدار عام 2018 أي بمعدل إنتاج يومي وصل إلى 732 مليون جالون.

وسجلت ذروة الطلب على المياه في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 نحو 828 مليون جالون يومياً مدعوماً بما تشهده إمارة أبوظبي من نمو سكاني واقتصادي وصناعي وفقاً للتقرير السنوي الفني لعام 2019 لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي الصادر عن دائرة الطاقة في أبوظبي.

استهلاك

ووصل إجمالي استهلاك المياه في عام 2018 إلى 219946 مليار جالون بينما وصل إجمالي الاستهلاك في 2017 إلى 223228 مليار جالون. كما بلغ معدل إمداد المياه اليومي في عام 2018 نحو 477 مليون جالون لمدينة أبوظبي و177 مليون جالون لمدينة العين اعتماداً على المعدلات الأسبوعية. فيما ارتفع معدل إمداد المياه اليومي للمناطق الشمالية من المياه المنتجة ضمن محطات إمارة أبوظبي إلى 71 مليون جالون في اليوم بزيادة 16% على عام 2017.

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