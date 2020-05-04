صحة أبوظبي: فحص «كورونا» مجاني للمشتبهين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية أبوظبي، أن فحص «كورونا» المستجد (كوفيد 19) يعد ركيزة أساسية للحد من انتشار الفيروس وأحد أهم التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع، الأمر الذي دفع كل المؤسسات المعنية إلى توسيع نطاق خدمات الفحص وضمان توفرها وسهولة الوصول إليها.

وأوضحت الدائرة أن الفحص متوفر بالمجان بالمنشآت الصحية، وذلك للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بالفيروس والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين يمكن لأفراد المجتمع الراغبين بالاطمئنان على صحتهم إجراء الفحص، للتأكد من عدم إصابتهم بتكلفة، تم تحديدها مسبقاً، تبلغ 370 درهماً شاملة الفحص فقط.

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