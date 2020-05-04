عبد الله المناعي: الإمارات تستنفر الهمم وتتحدى الأزمة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

قال عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد كوفيد 19، تؤكد أنه لا وقت للراحة في بلد العمل والإنتاج، وعلينا منذ اللحظة الإعداد لخطط وبرامج ومفاهيم مختلفة لمنظومة العمل والإنتاج، بما يجعلها أفضل وأكثر كفاءة وقدرة على مواجهة الأزمات، مهما كان نوعها.

وأضاف المناعي أن توجيهات سموه هي استنفار للهمم وروح التحدي والإصرار، التي يتسم بها شعب الإمارات دون غيره، والتي يستمدها من روح الاتحاد، مشيراً إلى أن توجيه سموه، بضرورة مراجعة مواردنا المالية والبشرية وأمننا الطبي والغذائي وإعادة توجيهها لمرحلة ما بعد كوفيد 19 هو توجيه صادر من رؤيته الثاقبة بعيدة المدى، التي تستشرف المستقبل مبكراً في المجالات التي ستزداد فيها التنافسية العالمية، لافتاً إلى أن الدروس التي نتلقاها من صاحب السمو، رعاه الله، خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم كثيرة، ولا نزال ننتظر المزيد من قائد الإنجازات وقاهر المستحيل، وصانع الأمل.

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