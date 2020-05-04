عبدالرحمن فلكناز: العودة باقتصاد الإمارات إلى الصدارة

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالرحمن فلكناز رئيس مجموعة فلك القابضة أن ما اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بخصوص الاستعداد والتحضير لفترة ما بعد كورونا كان متوقعاً، وهذا ليس بغريب على سموه كونه حريصاً دوماً على التحضير المدروس والجيد لكافة التداعيات التي قد تؤثر على كافة الصعد وتحديداً الاقتصادية.

وقال: مطالبة سموه لوضع استراتيجية تنموية تستهدف تجاوز كافة الآثار والتداعيات التي سيخلفها فيروس كورونا المستجد دليل على حرص سموه على التحضير الجيد لهذه الحقبة وما يتخللها من تحديات تستهدف العودة القوية لاقتصاد دولة الإماراتي.

وتوقع فلكناز أن الإمارات بقيادة قيادتها الرشيدة ستعود من جديد بكامل طاقتها وبتميزنا المعهود إلى الصدارة من جديد، وأكد أن التحرك السريع لمجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دليل قاطع على حرص الدولة على تجاوز كافة الصعاب التي سيخلفها الوباء.

وأوضح أن الخطوة السباقة لمجلس الوزراء من خلال وضع استراتيجية تنموية للاقتصاد الإماراتي سوف تطمئن كافة المؤسسات والهيئات والمراكز المالية في الدولة وخارج الدولة على سلامة الاقتصاد والسوق الإماراتي.

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