افتتاح المراكز التجارية في الفجيرة وسط تدابير احترازية مشددة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف مدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم لـ«البيان» عن إعادة افتتاح المراكز التجارية والصالونات الرجالية والنسائية والأسواق الشعبية بإمارة الفجيرة وذلك باتباع أعلى التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتضمن العمل وفق الساعات المحددة والإجراءات التي تضمن استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية التي تشمل التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، وتتضمن ضرورة ارتداء المتسوقين لكمامات الوجه والقفازات للحفاظ على سلامتهم.

ونوه الأفخم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل جميع أفراد المجتمع، لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل السيطرة على وباء كورونا ومنع انتشاره، مؤكداً أن إعادة افتتاح مراكز التسوق جرت ضمن آلية عمل منظمة تمنع الازدحام، وذلك بالحفاظ على سقف إشغال بنسبة 30% وبحسب قواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن مترين، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمراكز التجارية ومن بينها تعقيم المراكز وتطهير كافة المناطق، فضلاً عن وضع ممرات التعقيم وكاميرات حرارية على بوابات المراكز، وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات. وأكد الأفخم أنه من ضمن الاشتراطات الصحية تم إلزام كافة الأسواق بإجراء الفحوصات الصحية لعامليها للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا. وأشار الأفخم:«أن قرار فتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، جاء وفق إجراءات مشددة بتعقيم وتطهير كافة الأدوات بصفة مستمرة باستخدام المعقمات والمطهرات المعتمدة، واتباع الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والقفازات، لافتاً إلى أن الخدمات ستقدم بنظام المواعيد المسبقة ويمنع انتظار الزبائن داخل الصالون. وأوضح الأفخم أن البلدية ستكثف حملاتها التفتيشية لضمان التزام جميع الأسواق بالاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

تجهيز

وإلى ذلك كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن قرار إعادة فتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية المرخص لها في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وذلك بعد أن تم تجهيز وتعقيم الصالونات بالإضافة إلى عقد دورات تثقيفية توعوية مكثفة للعاملين حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، حيث شملت التدابير الاحترازية التي فرضتها البلدية على تلك المنشآت بضرورة التعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفازات وتطهير المعدات والأدوات قبل الشروع في تقديم الخدمة، وأن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق وإلغاء مساحة الانتظار، كما يسمح لصالونات الحلاقة بتقديم خدمة قص الشعر واللحية فقط ووقف جميع الخدمات الأخرى .

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