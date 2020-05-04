عبدالرحمن النعيمي : البدء في صياغة استراتيجية تنموية وطنية للمستقبل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهتنا بالبدء بصياغة استراتيجية تنموية وطنية لما بعد كوفيد 19.

وأكد أن دائرة البلدية والتخطيط تعكف على تحديث أولويات أجندتها بما يضمن تكثيف العمل البلدي وعدم ادخار أي جهد لمواكبة كافة الصعوبات والمتغيرات المفاجئة، مشيراً إلى تسخير كافة الأدوات والآليات الحديثة والمتطورة لدفع عجلة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أهمية توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن ورفع رايته في المحافل الدولية وتأكيد ريادته في مختلف المجالات، موكدا أن الدائرة تتبنى نهج قيادتنا الحكيمة التي لا تعرف المستحيل.

وأضاف: كما أنها ماضية في التفرد بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع واحداث نقلة نوعية عن طريق تحويل كافة الخدمات إلكترونياً لضمان عدم تأثر استمرارية الأعمال بالصعوبات أو الأزمات التي قد تحدث بالمستقبل.

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