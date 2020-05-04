تكريم شرطي ساعد شخصاً تعطلت مركبته

المصدر: دبي - البيان

كرم اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، العريف أول محمد مختار الحاج الشمالي، وذلك لتميزه وإخلاصه في العمل وتقديمه العون والمساعدة لأحد أفراد الجمهور أثناء تعطل مركبته، مما حدا بالأخير لتقديم الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي وأفرادها على حسن تعاونهم وتقديمهم خدمات جليلة.

وقال اللواء الغيثي: «إن هذا التكريم يأتي من باب التحفيز والشكر للعريف على ما قام به من عمل عكس صورة مشرفة عن شرطة دبي ومنتسبيها، ومثل دافعاً لغيره لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم خدمات تسعد المجتمع».

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