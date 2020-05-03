«أتلانتس النخلة» يضيء 20 ألف مصباح على واجهة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

ساهم منتجع أتلانتس النخلة في مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» بـ 20 ألف وجبة، وهو ما يعني إضاءة 20 ألف مصباح على واجهة برج خليفة.

وتأتي هذه المساهمة من منتجع أتلانتس النخلة في المبادرة التي تذهب حصيلتها إلى حملة «10 ملايين وجبة»، إيماناً منه بأهمية العمل الخيري وتعزيزاً لرؤية قيادة دولة الإمارات الحريصة على صون كرامة الإنسان وحفظ حياته وتوفير المقومات المعيشية الأساسية مهما كان عرقه أو معتقده، منطلقةً في ذلك من قيم الأخوّة الإنسانية والتسامح. وتساهم حملة أطول صندوق تبرعات في العالم في تحفيز الأفراد والمؤسسات للمساهمة في عمل الخير ونشر الأمل. فكل تبرع بقيمة 10 دراهم لتوفير وجبة واحدة ضمن حملة «10 ملايين وجبة» يضيء وحدة ضوء على واجهة برج خليفة، لينشر أملاً ويرسم ابتسامة، وصولاً إلى جمع 1.2 مليون مساهمة؛ تساوي عدد مصابيح الإنارة الموجودة على برج خليفة أطول مبنى في العالم، من كل الناس الخيرين الراغبين بتأكيد تضامنهم مع المتضررين من تداعيات الوباء العالمي المستجد «كوفيد 19».

وقال تيموثي كيلي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجع أتلانتس دبي: «يمثل شهر رمضان المبارك فرصة قيمة لتعزيز القيم الإنسانية والوحدة بين الشعوب، وتأتي مساهمتنا في حملة 10 ملايين وجبة التي تحظى برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، استكمالاً لما أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة من مبادئ التسامح والأخوة ومساعدة المحتاجين، لا سميا وأن هذه المرحلة الحساسة التي يشهدها العالم مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد هي مرحلة صعبة وعلينا أن نتحمل مسؤولية مساندة بعضنا ودعم المجتمع والإنسانية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز