180 ألف مصباح تضيء 18 طابقاً من أعلى صرح عمراني بناه الإنسان

المصدر: دبي - البيان

خلال أول 24 ساعة من إطلاق مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، أدى تدفق المساهمات النقدية والعينية من المؤسسات والشركات وأفراد المجتمع لدعم المبادرة، إلى إضاءة 180 ألف مصباح على واجهة برج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب، وذلك دعماً لحملة «10 ملايين وجبة».

ويعني إضاءة 180 ألف مصباح على واجهة أطول برج في العالم، أنه تم توفير 180 ألف وجبة، خلال اليوم الأول لإطلاق مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، الذي تم بالشراكة بين «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وبرج خليفة. وتغطي الـ 180 ألف مصباح التي أضاءتها مساهمات المتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات، مساحة 18 طابقاً من البرج.

وأتاحت المبادرة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير، التبرع بصيغة نقاط مضيئة، تشع على واجهة أطول مبنى في العالم، مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com، وذلك لصالح حملة «10 ملايين وجبة»، التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة، والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار وباء «كورونا» المستجد «كوفيد 19» عالمياً.

وتستهدف مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم»، الوصول إلى تحقيق 1.2 مليون نقطة مضيئة، تشع على واجهة برج خليفة، تعادل عدد المصابيح التي تتضمنها واجهته، ليصبح البرج الذي يعد أحد أشهر معالم الأفق العمراني في دولة الإمارات والعالم، منارة أمل عالمية، تجسد جهود التضامن الإنساني والعمل المشترك بين سكان المعمورة، للتغلب على هذا التحدي الصحي الاستثنائي، الذي طال كل دول العالم من دون استثناء.

أرقام عالمية

ويعد «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، بارتفاع أكثر 828 متراً، وهو أيقونة معمارية معروفة عالمياً، بفضل تصميمه الفريد، حيث يضم واجهات زجاجية يقارب عددها 26,000 لوح زجاجي، تعادل مساحتها الإجمالية مساحة 17 ملعباً لكرة القدم، تمتد لتغطي تصميمه الخارجي. وهو يضم أعلى الطوابق المأهولة بالسكان في العالم، وأكبر عدد من الطوابق في مبنى واحد، بواقع أكثر من 160 طابقاً. وهو أطول هيكل قائم بذاته في العالم. يمكن رؤية قمة البرج الذي تم افتتاحه في 4 يناير 2010، من على بعد 95 كيلومتراً في الظروف الجوية الصافية.

10 ملايين وجبة

وتقدم «حملة 10 ملايين وجبة»، التي ستذهب لصالحها مساهمات المتبرعين ضمن مبادرة «أكبر صندوق تبرعات في العالم»، الدعم الغذائي للمحتاجين من العائلات والأفراد، أينما كانوا في دولة الإمارات، وتنظم الحملة، مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد 19، بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات المعنية المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك للتخفيف من معاناة الفئات التي تأثرت أكثر من غيرها في الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في مختلف أنحاء العالم، وما ترتب عليه من نتائج اقتصادية وإنسانية واجتماعية، ألحقت التأثير الأكبر بالفئات الهشة في المجتمعات. كما تأتي هذه الحملة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بما يعنيه ذلك من تعزيز قيم التكافل والتعاضد والتعاطف مع الشرائح الأشد حاجة في هذا الشهر الكريم.

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