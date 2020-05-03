صفر حالات في «نايف» و«الراس» لليوم السابع توالياً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أنه لم ترصد أي حالات إصابة بكورونا في منطقتي نايف والراس لليوم السابع على التوالي.

مشيراً إلى أنه تم توزيع ما يقارب من ‫ 500 ألف كمامة على أفراد المجتمع في كافة أنحاء دبي عبر مراكز الشرطة منها 50 ألف كمامة في مراكز القصيص وبر دبي وجبل علي وباقي المراكز 30 ألف كمامة.

وقال اللواء الغيثي لـ «البيان»:« هناك 10 خيام للفحص في 3 مناطق في دبي موزعة في جبل علي والقوز الصناعية والمحيصنة، ونوه إلى أن فرق العمل وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تتابع عن كثب التقيد بتنفيذ الاجراءات الاحترازية ومنها التباعد بين أفراد الجمهور وارتداء الكمامات والقفازات، منوهاً إلى أنه يجري التركيز على مساكن العمال والتأكد من تعقيمها جيداً.

وفيما يتعلق بالالتزام بالاجراءات الوقائية في مراكز التسوق والمطاعم التي تم افتتاحها أفاد الغيثي أن هناك فرق عمل تتابع تنفيذ الاجراءات وأهمها دعم المراكز بأفراد من شرطة دبي والتأكد من وجود أجهزة لقياس درجات حرارة الجمهور وتوفر أدوات ومعدات التعقيم في كافة المداخل، وبين أن كافة المراكز التجارية في دبي لديها بنية تحتية متطورة.

ولفت اللواء الغيثي إلى أنه سيتم تحرير مخالفات تستوجب الدفع على كافة الأشخاص والمركبات الغير ملتزمة، وبين أن الفترات السابقة كانت المخالفات تحذيرية وذلك لضمان التزام الجميع.

وأكد اللواء الغيثي أن شرطة دبي قدمت العديد من المساعدات للحالات الإنسانية ومنها حالات في منطقتي نايف والراس ومن ضمن هذه الحالات توفير آلاف الوجبات للأشخاص الذين ليس لديهم مقدرة مالية على شرائها، وتوفير أدوية لأحد الأشخاص من أصحاب الهمم، وكذلك تم التنسيق مع الفنادق لتوفير أماكن لعدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة من حاملي تأشيرة الزيارة.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن الفترة الحالية التي شهدت عودة الحياة تدريجياً تتطلب اهتماماً ووعياً من أفراد المجتمع بضرورة التقيد بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

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