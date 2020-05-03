1000 موظف بحكومة دبي يتطوعون ضمن حملة «مدينتك تناديك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن نحو 1000 موظف من موظفي دوائر حكومة دبي، سجلوا في برنامج «مــتطوعي حـكومة دبي» ضمن حملة «مدينتك تناديك»، بهدف تمكينهم من التطوع الفوري وقت الأزمات والطوارئ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لضمان أمن واستقرار المجتمع من خلال جهوزية فريق متطوعي حكومة دبي في مختلف التخصصات.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن جميع موظفي دوائر حكومة دبي وعلى مختلف المستويات تجاوبوا مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتعبير عن الشكر لخط دفاعنا الأول، تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية، وكل العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات، الذين يعملون على مدار الساعة، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال إنه بمجرد إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حملة «مدينتك تناديك» سارع موظفو الدوائر الحكومية في دبي بالتسجيل في الحملة معربين عن جهوزيتهم للمشاركة في الأنشطة التطوعية كل في مجال خبراته ومعارفه، من أجل مشاركة فرق العمل لحماية مجتمع الإمارات، تماشياً مع أقوال سموه: «قلوب أهل الإمارات كبيرة ومحبة للخير ومبادرة دائماً إلى مساعدة الآخرين، والعمل التطوعي ركيزة أساسية لنشر ثقافة التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فمبادرة يوم لدبي تجسد مدى ولاء أهلها وانتمائهم لمجتمعهم».

صف واحد

وأضاف إن موظفي حكومة دبي يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم، ويبذلون قصارى جهودهم لتقديم الدعم والمساندة للكوادر الطبية خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من أجل تحقيق أعلى مستويات الوقاية، ومساندة خطط حكومة دولة الإمارات لبناء مجتمع صحي وآمن. وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي أن برنامج «مــتطوعي حـكومة دبي» حقق نتائج متميزة إذ وصل عدد المتطوعين خلال الفترة من 26 مارس وحتى 29 أبريل 2020 إلى نحو ألف موظف، وهو ضعف العدد المستهدف الذي كان 500 موظف، إذ فور فتح باب التطوع وصل العدد إلى 532 موظفاً، على الرغم من أن المستهدف خلال الأسبوع الأول كان 300 موظف، وفي الأسبوع الثاني وصل العدد إلى 825 موظفاً على الرغم من أن المستهدف 500 موظف، وفي الأسبوع الرابع وصل العدد إلى 1000 موظف، وكان متوسط العمل اليومي لفريق العمل في البرنامج نحو 10 ساعات لتسجيل الراغبين في التطوع، حيث كانوا يتلقون يومياً نحو 200 مكالمة هاتفية إلى جانب الرسائل الإلكترونية.

شكر

وأعرب مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن الشكر والتقدير للكوادر الطبية، حماة الوطن، وسياج المجتمع، الذين يخوضون المعركة ضد فيروس كورونا المستجد داعياً الله العلي القدير أن يمدهم بالصحة والعافية ويقف معهم في مهمتهم الإنسانية النبيلة، متمنياً لدولة الإمارات قيادة وشعباً ولكل البشرية الصحة والعافية، وأن يرفع البلاء عن البشرية ويقضي على هذا الوباء. وقد تواصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع 52 دائرة من دوائر حكومة دبي، حيث رشحت 40 دائرة عدداً من موظفيها للمشاركة في المبادرة توزعوا على 34 جنسية، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين المتطوعين 506 مواطنين، منهم 323 مواطناً، و183 مواطنة، إضافة إلى 37 موظفاً قيد التجنيس، ومن ضمن المواطنين المتطوعين 13 من مديري العموم والمديرين التنفيذيين، إضافة 444 موظفاً من غير المواطنين منهم 380 موظفاً و64 موظفة.

8 مراحل

وتضمن برنامج «مــتطوعي حـكومة دبي» 8 مراحل بدأت بالتنسيق الوطني، وإعداد ميثاق المشروع، ومن ثم جمع البيانات من التطبيق، والتواصل مع مديري العموم ومديري إدارات الموارد البشرية لحكومة دبي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة في الدائرة، ومن ثم التواصل عبر الهاتف لاستكمال بيانات المتطوعين، وبعد ذلك تقسيم فرق العمل التطوعية إلى فئات متخصصة وفي المرحلة الثامنة والأخيرة التكليف بهام العمل التطوعي. ومن بين المتطوعين من موظفي دوائر حكومة دبي 101 في القطاع الصحي في مجالات الإسعافات الأولية، الصحة العامة، الطب البشري، الفحوص المخبرية، العلاج الطبيعي، والطب النفسي، و132 موظفاً في مركز الاتصال، و25 متطوعاً في مجال تقنية المعلومات، و26 في الحجر الصحي، و54 تطوعوا للعمل من المنزل. ويقدم برنامج متطوعي حكومة دبي الدعم للموظفين ليكونوا رواداً في العمل التطوعي، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز القيم الإيجابية، وتوظيف القدرات والمواهب لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث، وسد الثغرات في وقت الأزمات لضمان استمرار الأعمال، واستمرار وسرعة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية.

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