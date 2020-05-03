الأميري لـ "البيان": الإمارات لديها مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمعدات الطبية

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تدرس الآن التركيز على الصناعات الدوائية المتميزة، ومنها الصناعات البيولوجية والأدوية المبتكرة بالتنسيق مع المصانع العالمية العاملة، والتي لها مكاتب إقليمية ومخازن لوجستية في الإمارات.

وأضاف لـ «البيان»: ننظر إلى توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الصناعات المحلية والعالمية، وإن الوزارة دعمت الجانب الصناعي والدوائي في الدولة من خلال تشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الصحة وممثلين عن الصناعات الأجنبية وشركات الادوية العالمية والمحلية والوكلاء المحليين لهذه الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية منذ أكثر من 3 أعوام، وتم النظر في العديد من الممارسات منها تطوير القطاع الدوائي والمستلزمات الطبية ولا شك ان هذا الامر سيدعم السياسة المتبعة في الدولة.

وأوضح الدكتور الأميري أن الإمارات لديها مخزون استراتيجي كبير من الأدوية والمعدات الطبية ولديها شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المعنية بالصناعات الدوائية المبتكرة ولها تمثيل في دولة الإمارات، لافتا إلى ان هناك 75 مكتبا عالميا تمثل الصناعات الدوائية العالمية في الإمارات وهذه الشركات لديها مخازن لوجستية في الدولة وتحديدا في دبي وتخدم 41دولة.

وتابع: قمنا بإيجاد نوع من الشراكة مع الصناعات المحلية والصناعات العالمية من خلال توفير البنية التحتية لصناعة الادوية المبتكرة وفعلا نجحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم حكومتنا الرشيدة من خلال إيجاد 9 شراكات استراتيجية تم التوقيع معها على اتفاقيات لصناعة الادوية المبتكرة وأكثر من قرابة 25 صنفا دوائيا مبتكرا يتم الآن تصنيعها في دولة الإمارات لدعم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا من دولة الإمارات ومن خلال الشراكة بين المصانع المحلية والعالمية.

وثمن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن دعم القطاعات الطبية بدولة الإمارات، مؤكدا أن هذا القرار سوف يدعم الجانب الصناعي في المجال الدوائي ومجال المستلزمات والمعدات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، مضيفاً سنعمل جاهدين لدعم هذه المنظومة ودعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ونعمل مع وزارة الطاقة والصناعة في تنفيذ هذا المطلب الاستراتيجي الحيوي المتميز.

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