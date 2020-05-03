تمديد العمل بإلغاء الغرامات ورد مبالغ الضمانات في "إعلامية عجمان"

المصدر: وام

أعلنت مدينة عجمان الإعلامية الحرة اليوم عن تمديد العمل بإلغاء الغرامات المقررة نتيجة عدم تجديد عقود الإيجار للوحدات المستأجرة من قبلالمنشأت المرخصة فى المدينة الإعلامية والمستخدمة من قبلها كمقرات للعمل من خلالها داخل المدينة الإعلامية حتى 15 مايو الجاري .

يأتي ذلك بتوجيهات الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس ادارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة ودعماً لقطاع الأعمال في المدينة بوجه خاص و الإمارة بشكل عام والتخفيف على المستثمرين من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي بسبب ازمة فايروس كورونا /كوفيد19/.

كما أعلنت المدينة عن تمديد العمل برد جميع المبالغ المستلمة من قبلها و المقررة كضمانات مواقع للوحدات المستأجرة من قبل المنشآت المرخصة لدى المدينة الإعلامية حتى 15 مايو الجاري.

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