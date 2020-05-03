محمد بن راشد يوجه بصياغة استراتيجية الإمارات التنموية لما بعد كوفيد 19

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بصياغة استراتيجية الامارات التنموية لما بعد كوفيد 19.

وقال سموه في حسابه على تويتر " ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الامارات التنموية لما بعد كوفيد 19 ... وعقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية .. وأجندتنا القادمة".



وأضاف " أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد19 ... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع .. الاستعداد لما بعد كوفيد 19هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط ..".

وتابع سموه " كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة .. وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك .. فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع .. وأشمل .. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة" .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز