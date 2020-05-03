" الصحة " تسمح للمنشآت الصحية الخاصة باستئناف تقديم الخدمات

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن السماح للمنشآت الصحية الخاصة باستئناف تقديم خدمات الصحية التي سبق ايقافها او تأجيلها بالقرارات الصادرة في وقت سابق، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس" كورونا" المستجد ( كوفيد 19).

واستثنت الوزارة، من عودة النشاط، هي خدمات، هي الخدمات الصحية المتعلقة بمراكز وعيادات الاسنان، ما عدا الحالات الطارئة والعاجلة، مثل (الام الاسنان الحادة، الالتهابات الصديدية، علاج العصب، متابعة التقويم)، وكذلك الخدمات التجميلية الجراحية غير العاجلة. كما يستمر ايقاف الخدمات الخاصة بالحجامة والطب الصيني التقليدي والابر الصينية والعمليات الجراحية غير الضرورية.



وأكد الدكتور أمين الاميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تعميم برقم 5047 لسنة 2020، أصدره أمس لجميع مزودي الخدمات الصحية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والتشغيلية عند تقديم الخدمات الصحية في المرافق الطبية الخاصة. وحددت الوزارة، الاجراء الاحترازية التي لابد من توفرها جميعا عند تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين.

وتتضمن تشغيل المنشأة الصحية بنسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية حفاظا على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة الصحية بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الوقائية حسب طبيعة العمل. كما يجب اخضاع جميع العاملين في المنشأة لفحص الحرارة يوميا، وتوفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشأة الصحية وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول الى المنشأة، وكذلك اخضاع جميع المتعاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشأة الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

ونبهت الوزارة، الى أهمية إلزام المراجعين بإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم وذلك بوضع علامات او ملصقات على الارضيات في أماكن الوقوف المخصصة لذلك بما فيها الأماكن المخصصة للانتظار، وتنظيم المواعيد بكيفية تضمن عدم تجمع واكتظاظ المراجعين بكيفية تحول دون تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب نقل العدوى. كما طلبت الوزارة، بوضع لافتات وملصقات في كافة انحاء المنشأة الصحية توضح الإجراءات الوقائية الصحيحة كغسل الايدي واستعمال المعقمات..الخ، لمنع نقل العدوى، وأيضا تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تجمع واكتظاظ الموظفين والعاملين داخل المنشأة الصحية.

وشددت الوزارة، على ضرورة تعقيم مرافق المنشأة الصحية بشكل دوري مع العناية بمناطق استقبال المراجعين وغرف الاستشارة والمصاعد وجميع مقابض الأبواب وذلك حسب الارشادات المعتمدة من قبل الوزارة، منبهة الى ضرورة اغلاق جميع مناطق غرف ولعب الأطفال في المنشأة الصحية والتشديد على المراجعين بعدم اصطحاب الأطفال معهم عند مراجعة المنشأة الصحية، الا إذا كان الطفل ه نفسه المريض.

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