"بلدية العين" تطلق نظام المفتش الذكي عن بُعد

المصدر: العين – داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين، نظام المفتش الذكي للمعاينة عن بُعد، وذلك في إطار سعيها لتطبيق أحدث التقنيات وتنفيذاً لقرار العمل عن بُعد لمواجهة خطر كورونا إضافة لتسهي الإجراءات، ويقوم النظام باستقبال الصور من المقاول أو الاستشاري مباشرة لأغراض تفتيشية وتكون بديلة عن الزيارة الميدانية المباشرة، ويمتاز النظام بتخزين الموقع الجغرافي للصور الملتقطة بدقة عالية وتحديد موقع القسيمة في حال كان التفتيش يخص قسيمة معينة.

وأكد المهندس محمد عبد الله الراشدي، رئيس قسم نظم الملومات الجغرافية، أن نظام المفتش الذكي يأتي ضمن مجموعة من البرامج و الإجراءات التي قدمتها البلدية تعزيزاً لمنظومة العمل عن بُعد، بما يضمن صحة و سلامة الموظفين و أفراد المجتمع ، و يشمل النظام تطبيق ذكي و صفحة متوافقة مع أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة للعميل حيث يمكنه التقاط الصور لأغراض التفتيش مباشرة إلى جانب لوحة ذكية لمعاينة الطلبات التفتيشية للموظفين المعنيين بالطلبات و توفير امكانية تحديد الإجراء اللازم كالاعتماد او الرفض بالإضافة إلى ادراج الملاحظات لكل طلب تم ادراجه من قبل العميــل.

وأضاف يحتوي نظام المفتش الذكي عن بعد على خاصية يتم من خلالها استقبال الصور من المقاول أو الاستشاري لأغراض التفتيش الانشائي والتفتيش العام، وتفتيش الصحة والسلامة ومعاينة قسم المساحة وتفتيش الحدائق ومعاينة الطرق والبنية التحتية والرقابة والتفتيش والدراسات الجيوفيزيائية.

وأشار إلى أنه يمكن للنظام عرض الصور الملتقطة بدقة عالية و اظهار موقع القسيمة في تطبيق الخرائط (غوغل) ، كما يستعرض النظام الملاحظات المدخلة من قبل المتعامل و ذلك ضمن لوحة خاصة بالمهندسين ، أما لوحة المتعامل فتحتوي على قائمة أنواع التفتيش و إدراج الصور و ادراج رقم القسيمة ، علاوة على حقل للملاحظات لإضافة التفاصيل مثل الرقم المرجعي للمعاملة .

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