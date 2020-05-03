دائرة الصحة أبوظبي تعلن أن فحص كورونا مجاناً لهذه الفئات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن فحص كوفيد-19 يتوفر بالمجان للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تشابه أعراض الإصابة بالفيروس، والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، في حين يمكن لأفراد المجتمع الراغبين بالاطمئنان على صحتهم إجراء الفحص بتكلفة 370 درهماً شاملة الفحص فقط.

وأصدرت الدائرة تعميماً للمنشآت الصحية وشركات الضمان الصحي ليتم علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 سواء من المواطنين أو المقيمين بصرف النظر عن التغطية التأمينية التي لديهم لمدة 3 أسابيع، وذلك لضمان سير العمل والتصدي للفيروس والحد من انتشاره.

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