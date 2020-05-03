خليفة جمعة النابودة يضيء 100 ألف مصباح على واجهة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

ساهم رجل الأعمال خليفة جمعة النابودة بمليون درهم في مبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم، وهو ما يعني إضاءة 100 ألأف مصباح على واجهة برج خليفة، أطول صرح عمراني صنعه الإنسان على الكوكب.

وتعادل مساهمة خليفة جمعة النابودة 100 ألف وجبة تذهب لصالح حملة 10 ملايين وجبة التي جرى إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بهدف توفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومساعدة الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وكانت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" قد تم الإعلان عنها بالشراكة بين "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبرج خليفة، وتصب المساهمات النقدية والعينية فيها لصالح حملة 10 ملايين وجبة، حيث تتيح المبادرة للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com

وتحفز حملة أطول صندوق تبرعات في العالم الأفراد والمؤسسات للمساهمة في عمل الخير ونشر الأمل. فكل تبرع بقيمة 10 دراهم لتوفير وجبة واحدة ضمن حملة "10 ملايين وجبة" يضيء وحدة ضوء (مصباح واحد) على واجهة برج خليفة، لينشر أملاً ويرسم ابتسامة، وصولاً إلى جمع 1.2 مليون مساهمة؛ تساوي عدد مصابيح الإنارة الموجودة على برج خليفة أطول مبنى في العالم، من كل الناس الخيرين الراغبين بتأكيد تضامنهم مع المتضررين من تداعيات الوباء العالمي المستجد كوفيد-19.

التلاحم المجتمعي

وقال رجل الأعمال خليفة جمعة النابودة " إن دولة الإمارات ترسخ يوماً بعد يوم -عبر المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها القيادة الرشيدة مكانتها أنموذجاً عالمياً للتكاتف والتآخي والتعاضد لتخطي الصعاب والتحديات".

وأضاف إن المبادرات الإنسانية الخلاقة مثل أطول صندوق تبرعات في العالم وحملة 10 ملايين وجبة ترسخ التلاحم المجتمعي الذي يميز دولة الإمارات، كما تعزز التكافل والتعاضد والتراحم مع المحتاجين في كل مناطق الدولة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والتي طالت آثارها الاقتصادية جميع الدول، وخصوصاً أن المبادرتين تتزامنا مع شهر الخير والعطاء والرحمة.. شهر رمضان المبارك.

شبكة دعم لوجستي

وتنظم حملة "10 ملايين وجبة" مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وتتكفل الحملة والمؤسسات المتعاونة على تنفيذها بتوصيل مساهمات كافة المتبرعين على إلى مستحقيها من المستفيدين من الحملة في مختلف أرجاء الدولة، وفق شبكة دعم لوجستي متكاملة وقاعدة بيانات تفصيلية بمختلف الحالات المحتاجة للدعم.

وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي ضمن شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي ومنظومة تعاون متكاملة يساهم فيها كل مستطيع لمساندة الشرائح الاجتماعية الهشة والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات التفشي العالمي لوباء كوفيد-19. كما تسعى الحملة إلى تفعيل قيم التكاتف والتكافل والتعاون التي تميز مجتمع الإمارات من أجل تمكين الفئات الهشة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً بالتزامن مع شهر العطاء والبر والتراحم والإحسان.

منصات التبرع

وتفتح حملة "10 ملايين وجبة" باب المساهمة للجميع من الأفراد والمؤسسات نقدياً أو عينياً، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة عبر الأرقام الموضحة على الموقع، أو من خلال التبرع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة، أو بتقديم تبرعات عينية غذائية أو تموينية بالتواصل المباشر مع فريق الحملة على الرقم المجاني الخاص بالتبرعات العينية (8004006).

أما مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم"، فتتيح للمتبرعين من الأفراد والشركات والمؤسسات وفاعلي الخير التبرع بصيغة نقاط مضيئة تشع على واجهة أطول مبنى في العالم مع كل تبرع بقيمة 10 دراهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.tallestdonationbox.com وذلك لصالح حملة "10 ملايين وجبة".

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