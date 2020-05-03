فتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية في مدينة دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أصدرت بلدية دبا قرار بفتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية المرخص لها في مدينة دبا والمناطق التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/5/3 ، وحتى إشعار آخر ، وذلك بعد أن تم تجهيز و تعقيم الصالون كافة وأدواته بالإضافة عقد دورات تثقيفية توعوية مكثفة للعاملين حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد19).

وشملت التدابير الاحترازية التي فرضتها البلدية على تلك المنشآت بضرورة التعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفازات وتطهير المعدات والأدوات قبل الشروع في تقديم الخدمة، و أن يتم استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق ويمنع منها باتا انتظار الزبائن داخل الصالون و إلغاء مساحة الانتظار والتقيد بإجراءات التباعد الجسدي، كما يسمح لصالونات الحلاقة بتقديم خدمة قص الشعر واللحية فقط ووقف جميع الخدمات الأخرى ، أما الصالونات النسائية يسمح لها بتقديم خدمة تصفيف الشعر وتقليم الأظافر ، وأن يكون مواعيد عمل الصالونات من الساعة ٩ صباحا وحتى٩ مساء.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا مواصلتهم جهودهم بتكثيف الحملات التفتيشية ، وتنفيذها بشكل دوري و مفاجئ للتأكد من التزام الصالونات بالتعليمات والقرارات الصادرة من البلدية وإلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس ، كما نوه أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لم تتقيد بالإجراءات ،وعلى جميع المنشآت المعنية التقيد بالإجراءات والقوانين التي تفرضها البلدية، وفي حال مخالفة ما جاء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المالية وإغلاق المنشأة، إلى جانب تعزيز الوعي بين جميع أفراد المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالبلدية.

وتناشد البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال برقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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