اقتصادية الشارقة تغلق صيدليات تبيع معقمات مغشوشة في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة متمثلة بفرعها في خورفكان عدداً من الصيدليات بعد قيامها ببيع معقمات مغشوشة، حيث تبيّن بعد إزالة الملصق عنها أن المنتج الأصلي يعد عطراً وليس مُعقّماً طبياً كما يتم الترويج له، وقامت الدائرة فوراً بمصادرة البضاعة المغشوشة، وسحب المنتج من منافذ البيع، والتأكّد من خلو الأسواق منه حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.‬



وأوضحت الدائرة أنه سيتم ردع كل المستغلين والمتجاوزين في الفترة الحالية، ووضع حد للمخالفين، ورصد عمليات الاستغلال ومنع الممارسات الخاطئة في أسواق الإمارة، على ضوء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، وأكدت الدائرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على جميع منافذ البيع المخالفة التي تبيع منتجات مقلدة.



استمرارية

وأكدت اقتصادية الشارقة استمرار حملاتها الرقابية سعياً منها للحدّ من إجراءات الغش التجاري، وحماية للمستهلكين، مشيرةً إلى أنها مستمرة في حملاتها في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ‫ أن الدائرة في مختلف أفرعها لن تتهاون مع من تخوّل له نفسه الإضرار بسلامة وصحة المجتمع أو استغلال زيادة الطلب على عدد من المنتجات في الوقت الراهن، وسيتم ردع هذه الفئة ووضع حد للمنشأة المخالفة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬



رقابة

ونوه الحريثي بالدور الحيوي للضباط التجاريين في الرقابة على جميع الممارسات التجارية والعمل على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، من خلال الحملات الرقابية التي يقوم بها الضباط التجاريين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لوضع حد للمخالفين والمتجاوزين.



وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية الجمهور بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.

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