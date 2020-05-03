100 % أتمتة في إجراءات ندب الخبراء بـ«قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في إدارة شؤون المحاماة والخبراء عن أتمتة كافة إجراءات ندب الخبراء، بنسبة 100%، مشيرة إلى أنها قامت بإجراء 64 عملية ندب خبير عن بعد، إضافة إلى تحوّل كافة الخدمات المقدمة للمحامين إلى خدمات إلكترونية، وذلك ضمن منهجية استمرارية الخدمات القضائية والعدلية.

ومن جانب آخر، أنجزت إدارة التنفيذ بالدائرة، 4316 طلب تنفيذ قضائي «عن بعد»، خلال الفترة الحالية، ترسيخاً للمبادرات التي تنتهجها الوزارات والمؤسسات المحلية في تعميم نظام «العمل عن بعد» في ظل جهود الحد من فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت دائرة القضاء عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن «نسبة عمليات الإيداع المنجزة «عن بعد» في القضايا والملفات المعنية، بإدارة التنفيذ وصلت إلى 80%، مشيرة إلى أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية، تم وقف قيد كافة ملفات التنفيذ الجديدة، ووقف تقديم طلبات أو إصدار كتاب بالحجوزات أو الحبس، ووقف قرارات الإخلاء في الملفات الإيجارية.

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