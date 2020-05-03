سفيرنا في مسقط: علاقاتنا مع سلطنة عُمان تاريخية

المصدر: مسقط - وام

وصف محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان الشقيقة، العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه العلاقات أزلية وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم من القيادة الرشيدة في البلدين.

وقال إن السلطنة تزخر بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة، مشيدًا بما يتمتع به الشعب العُماني من أخلاق عالية وسجايا نبيلة.

وأشار سفير الدولة إلى أنه يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من جوانب الاستثمار خصوصًا الزراعي منها والسمكي نظرًا لما تتمتع به السلطنة من ثروات طبيعية. كما أشار إلى التنسيق المستمر في مجال مكافحة استخدام المواد الكيميائية في الأراضي الزراعية في البلدين للحد من استخدامها بالطرق غير الصحيحة.

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