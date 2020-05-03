560 زيارة تفتيشية لمتابعة التزام القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- وام

نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حوالي 560 زيارة تفتيشية ميدانية، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل، الذي أطلقته الوزارة نهاية شهر مارس الماضي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

يأتي ذلك، في إطار سلسلة التدابير الوقائية المتخذة على مستوى الدولة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد»، والحد منه، بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية التي نفذتها على مستوى الدولة، بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية الحكومية المعنية، استهدفت التأكد من توفير المساحات الكافية للتباعد الجسدي في أماكن العمل ومساكن وحافلات نقل العمال، وفقاً لما تنص عليه الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن التأكد من اتخاذ المنشآت التدابير الوقائية والضوابط الصحية، مثل توفير نقاط فحص لقياس درجة حرارة العاملين والمتعاملين، وكذلك توفير المعقمات، وغيرها من وسائل الصحة والسلامة.

وقاية

وتم في ضوء الإجراءات الاحترازية، إلزام منشآت القطاع الخاص، بخفض حضور أعداد العاملين، بما لا تزيد نسبة الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل على 30% من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة، وكذلك تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات، بما لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، باستثناء المنشآت العاملة في عدد من الأنشطة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والتموين والاتصالات والطاقة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي، والصناعات الغذائية والضيافة، وتصنيع المستلزمات الصحية وشركات التنظيف.

كما تم إلزام المنشآت بمراعاة وضع آلية لتنظيم رحلات الانتقال من السكن العمالي إلى مناطق العمل والعكس، مع مراعاة عدم زيادة العمال داخل وسيلة النقل على 25% من طاقتها الاستيعابية، مع التأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال، فضلاً عن منع التجمعات، ووقف جميع الأنشطة «الثقافية، والرياضية، والاجتماعية» في مناطق السكن العمالي، وتقليل عدد العمال وقت تناول الوجبات في مطاعم السكن العمالي، وترك مسافة آمنة بين العامل والآخر، بحد أدنى مترين. ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن الزيارات التفتيشية الميدانية، أظهرت وعي أصحاب العمل وإدراكهم بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، لدورها الكبير في وقاية العاملين والمتعاملين من الإصابة بفيروس «كورونا»، فضلاً عن التزام غالبية المنشآت التي تمت زياراتها، بتطبيق إجراءات العمل عن بعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية وجودهم في مقر العمل.

وأكدت الوزارة أن الزيارات الميدانية، استهدفت أيضاً توعية أصحاب العمل والعاملين، بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك في إطار خطة التوعية التي تطبقها الوزارة، لا سيما عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز