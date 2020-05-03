الهند ترسل 88 أخصائياً وطبيباً وممرضاً إلى الإمارات

أعلنت سفارة دولة الإمارات لدى الهند أن السلطات الهندية وافقت على إرسال طاقم طبي إلى الإمارات. وقالت السفارة في حسابها الرسمي على تويتر: «في إطار حرص سفارة الدولة في نيودلهي على دعم جهود الإمارات في مكافحة جائحة كورونا، سمحت السلطات الهندية بإرسال طاقم طبي يتكون من 88 أخصائياً وطبيباً وممرضاً كدفعة أولى إلى دولة الإمارات خلال الفترة القصيرة القادمة؛ لدعم جهود الدولة في احتواء جائحة كورونا، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الهندية بالعلاقات الثنائية بين البلدين». (دبي ـ البيان)

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