تقييم بحوث مشروع الهوية الوطنية

يواصل الأرشيف الوطني بالتعاون مع مدارس الإمارات الوطنية التقييم عن بعد للمرحلة النهائية للبحوث الطلابية ضمن مشروع الهوية الوطنية في نسخته السابعة، والذي يحمل شعار «إماراتنا 2071.. مجتمع آمن متطور وسعيد»، وجاء اهتمام الأرشيف الوطني بمواصلة هذا المشروع في هذه المرحلة إيماناً منه بدوره في التنشئة الوطنية للأجيال وتعزيز الولاء والانتماء لدى النشء.وقد تميزت الكثير من البحوث الطلابية المشاركة بالقيمة العلمية التي نجمت عن اتباع الطلبة الباحثين الأسلوب العلمي، والتقصي الدقيق لمحاور موضوعاتهم التي تميزت بإحساسهم بالمسؤولية وبالمبادئ الوطنية، والقدرة على استشراف المستقبل واستقرائه، والحسّ الوطني العالي.

وقد امتاز مشروع الهوية الوطنية هذا العام بأن مراحله وفعالياته التي تزامنت مع اتخاذ الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا» كانت بالتواصل عن بعد، ومع ذلك فقد شهد إقبالاً مميزاً. (أبوظبي - البيان)

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