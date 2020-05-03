مجلس رمضاني يناقش التطوع

ناقش مجلس قبيلة الساعدي الرمضاني موضوع «العمل التطوعي كضرورة أخلاقية» خلال مجلس تم تنظيمه عن بعد بمشاركة عدد كبير من أبناء القبيلة.

وتحدث خلال المجلس الدكتور سيف راشد الجابري عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، وراشد إبراهيم المطوع مستشار استراتيجي ومدير إدارة بوزارة التسامح، وراشد محمد الكعبي مدير إدارة المتطوعين بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي كلمته تحدث الدكتور سيف راشد الجابري، عن التطوع الخيري مشيراً إلى أهمية التطوع باعتباره خدمة نبيلة من أجل الإنسانية سواء التطوع المادي أوالمعنوي.

وذكر أن التطوع المادي يتضح من خلال إنفاق المتطوع ماله من أجل خدمة المجتمع، أما المعنوي فيكون من خلال تقديم النصيحة والالتزام بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في تشجيع العمل التطوعي لخدمة الوطن، وحث المتطوعين على الاستمرار في تقديم قيم العطاء والوفاء من أجل خدمة الوطن الغالي. (أبوظبي - البيان)

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