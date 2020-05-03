"خدمات رأس الخيمة".. عودة مجسم «سفينة البوم» إلى موقعه بعد 7 شهور من أعمال الترميم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أعادت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أمس، مجسم «سفينة البوم» إلى موقعه في شارع الشيخ محمد بن سالم، بعد 7 شهور من أعمال الترميم، ضمن المشروع التجميلي الذي أطلقته الدائرة في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث يُعد الميدان من أهم معالم الإمارة، ورمزاً من رموز المدينة التراثية والتاريخية.وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة انتهت من صيانة السفينة الشهيرة، التي تنتصب وسط دوار حيوي في قلب مدينة رأس الخيمة، حيث تشكل «سفينة البوم» الخشبية التراثية أحد معالم المدينة منذ أعوام طويلة.

وأضاف: يأتي مشروع الترميم ضمن سياسة الدائرة الرامية إلى المحافظة على الأصول ورفع كفاءتها وتعزيز استدامتها، عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية والمواصفات الآمنة، والعمل على توفير أعلى جودة متاحة لشبكة الطرق في الإمارة. وأشار إلى أن ترميم المجسم يأتي لأهمية الميدان وموقعه الاستراتيجي.

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